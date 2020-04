Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Gefahrenstelle durch Plastikteile

Landau (ots)

Der Polizei wurde gegen 21:15 Uhr eine langgestreckte Gefahrenstelle zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Kandel-Nord mitgeteilt. Es würden sich Styroporplatten und Folien auf beiden Fahrspuren befinden. Vor Ort wurde jedoch so viel Müll aufgefunden, dass die Straßenmeisterei zusätzlich vor Ort kam, um beim Einsammeln des Mülls zu helfen. Auch die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen war betroffen, sodass die Reinigungsarbeiten knapp 1,5 Stunden dauerten. Insgesamt waren zwei Streifenteams sowie ein Fahrzeug der Straßenmeisterei im Einsatz. Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eröffnet. Zeugen werden gebeten ihre Wahrnehmungen der Polizei telefonisch oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

