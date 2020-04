Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Betrunken am Steuer

Rülzheim (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet einen 38 - jährigen Mann aus dem Kreis Germersheim. Der Tatverdächtige war am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit einem anderen Kunden in einem Einkaufsmarkt in Rülzheim in Streit geraten. Im Verlauf des Streitgesprächs ergab sich der Verdacht, dass der 38 - Jährige betrunken war. Im Anschluss verließ der Tatverdächtige mit seinem Auto die Örtlichkeit und wurde in der Ortschaft von Polizeibeamten kontrolliert. Der Tatverdächtige war tatsächlich alkoholisiert und gab an mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Einen Atemalkoholtest konnte der Tatverdächtige nicht durchführen, ihm wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

