Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim, Kreuzung L 540/ L 507 Freitag, 03.04.2020, um 16.00 Uhr Verkehrsunfall mit Personenschaden

Edenkoben (ots)

Am Freitagmittag befuhr ein 34-jähriger mit seinem Lkw die L 507 von Kleinfischlingen kommend in Fahrtrichtung Freisbach. Unter Missachtung des Vorfahrtszeichens "STOP" und des bevorrechtigten Verkehrs fuhr er in die Kreuzung der L 507/ L 540 ein und kollidierte mit einem Transporter. Bei dem Zusammenstoß wurde die 63-jährige Beifahrerin des Transporterfahrers am Arm verletzt. Sie wurde durch das hinzugerufene DRK zur weiteren Behandlung ins Vinz. Krankenhaus verbracht. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

