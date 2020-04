Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wiederholte Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

In den Nächten vom 02.03.2020, 06.03.2020 und 23.03.2020 jeweils zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr hatte eine Landauer Mitbürgerin ihren schwarzen Pkw in der Fichtenstraße zum Parken abgestellt. Sie musste jeweils morgens beim Eintreffen an ihrem Fahrzeug feststellen, dass eine bislang unbekannte Person den Pkw an verschiedenen Stellen verkratzt hatte.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

