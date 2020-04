Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil von Sicherheitsdienst

Rohrbach (ots)

Am 03.04.2020, gg. 09:00 Uhr, machte der Sicherheitsdienst am Aldi-Markt in Rohrbach einen Kunden darauf aufmerksam, dass er den Markt aufgrund der Sicherheitsvorgaben lediglich mit einem Einkaufswagen betreten dürfte. Der Kunde zeigte sich hierüber uneinsichtig und beleidigte den Sicherheitsmann. Als es zu einem Gerangel kam, wurde der Sicherheitsmann durch den Ellenbogen des Kunden im Gesicht getroffen. Der Kunde entfernte sich schließlich von der Örtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

