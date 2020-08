Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Polizeibeamte angegriffen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr wollten zwei Polizeibeamte der Polizeiwache Lemgo einen Haftbefehl vollstrecken. Als sie den gesuchten 45-jährigen Mann an seiner Wohnung an der Hamelner Straße antrafen und ihm die Festnahme verkündeten, griff dieser sie unvermittelt an und schlug mit den Fäusten auf sie ein. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und führten ihn im Anschluss dem Amtsgericht Lemgo zu, wo ihm durch einen Richter der Haftbefehl verkündet wurde.

