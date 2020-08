Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Scheibe eingeschlagen.

Lippe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in einen auf einem Hof an der Wehrstraße abgestellten VW Caddy einzudringen. Die Täter schlugen eine Scheibe des unter einem Carport geparkten Fahrzeugs ein. In den Wagen gelangten sie jedoch nicht, so dass es beim Sachschaden blieb. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

