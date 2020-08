Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Falscher städtischer Mitarbeiter erbeutet Schmuck und Uhr.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochvormittag öffnete die 80-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Langen Straße auf ein Klingeln an ihrer Haustür. Ein unbekannter Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor und begehrte Einlass in die Wohnung der Frau, da er die Wasserleitungen überprüfen müsse. Dass der Mann kein Mitarbeiter der Stadt ist und er in einem unbemerkten Augenblick eine goldene Uhr sowie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro stahl, bemerkte die Dame erst später. Der Täter ist 1,70 - 1,75 m groß, hat eine normale Statur und schütteres Haar, das kurz geschnitten ist. Zur Tatzeit trug er grau-braune Kleidung. Möglicherweise ist der Mann mit seiner falschen Legende noch woanders aufgetreten. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090. Seien Sie grundsätzlich argwöhnisch, wenn fremde Menschen vor Ihrer Haustür stehen. Lassen Sie keine Personen in Haus oder Wohnung, die Sie nicht kennen. Lassen Sie sich bitte grundsätzlich (Dienst-) Ausweise zeigen. Gibt sich eine Person als Handwerker, Polizist oder Mitarbeiter der Stadtwerke aus, so rufen Sie bitte bei der jeweiligen Institution an, bevor Sie die Person in ihr Heim lassen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell