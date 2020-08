Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Taschendieb schlägt zweimal zu.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Taschendieb hat am Mittwochmittag gleich zweimal auf dem Kundenparkplatz mehrerer Geschäfte an der Oerlinghauser Straße zugeschlagen. In einem Fall sprach der Unbekannte einen 85-jährigen Mann an, der in seinem Auto saß. Der Täter öffnete ungefragt die Tür und bat darum, ihm Kleingeld zu wechseln. Dabei griff er auch in die Geldbörse seines Opfers. Wieviel Bargeld er dabei erbeutete, steht nicht fest. In einem zweiten Fall sprach er einen 66-Jährigen mit der gleichen Masche an. Dabei zog er seinem Opfer zunächst unbemerkt einen 20-Euro-Schein aus der Geldbörse. Der Täter ist vermutlich Osteuropäer, etwa 50 Jahre alt, 1,70 m groß, korpulent, spricht gebrochen Deutsch und hat einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke und eine Schirmmütze. Möglicherweise ist der Täter mit seiner Masche noch an anderen Orten aufgetreten. Ihre Hinweise auf den Mann nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell