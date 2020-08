Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Juweliergeschäft eingedrungen.

Lippe (ots)

Einbrecher suchten am frühen Donnerstagmorgen ein Juweliergeschäft in der Langen Straße heim. Gegen 3:30 Uhr lösten sie dabei Alarm aus. Die Täter schlugen gewaltsam das Glaselement einer Tür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Einbrecher entkamen mit einer unbekannten Menge an Schmuckstücken. Die sofortige Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

