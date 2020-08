Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Bagger gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen dem 17. und dem 25. August einen Bagger von einem umzäunten Gelände an der Mittelstraße. Der Wert des roten Baggers der Marke "Hitachi" steht noch nicht fest. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell