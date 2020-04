Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Straßenhaus

Urbach (ots)

Dieseldiebstahl in Urbach

Im Zeitraum 24.04.2020 bis 27.04.2020 wurden durch bislang unbekannte Täter an zwei Bussen der Verkehrsbetriebe Rhein-Westerwald im Industriegebiet Urbach die Tankdeckel aufgebrochen und ca. 300 Liter Diesel entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Flächenbrand in Niederhofen

Am 27.04.2020 um 17:11Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Flächenbrand an der Grillhütte in der Ortschaft Niederhofen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass eine ca. 20qm große Fläche an der Grillhütte in Brand geraten ist. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Über die Höhe des Schadens und die Brandursache können derzeit noch keine Angaben getätigt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 27.04.2020 gegen 18:50Uhr wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Hauptstraße in Kleinmaischeid in Kenntnis gesetzt. Der bislang unbekannte männliche Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rad den Thalhauser Weg in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung Thalhauser Weg/Hauptstraße missachtete dieser die Vorfahrt der von links aus Richtung Dierdorf kommenden 42-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die Fahrerin stürzte und sich verletzte. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellungen seiner Person und Art der Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Am 26.04.2020 gegen 16:40Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Im Rehwinkel" in Windhagen. Ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Asbach befuhr die Kreisstraße 25 aus Stockhausen kommend in Richtung Hauptstraße in Windhagen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr zunächst den Gehweg auf der K25 in entgegengesetzter Richtung und wechselte an der Straße "Im Rehwinkel" vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern und stieß hierbei gegen ein entgegenkommenden PKW. Der/ die Fahrradfahrer(in) setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und die Personalienfeststellung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell