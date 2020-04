Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Breitscheid (ots)

Waldbrand in Breitscheid

Am Freitag, 24.04.2020 um 14:28Uhr wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über einen Waldbrand in der Ortschaft Breitscheid in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Brandausbruch in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Elsbach. Das Feuer wurde durch starke Winde angefacht und hatte sich hangaufwärts in Richtung Gewerbepark Siebenmorgen ausgeweitet. Durch die angrenzenden Feuerwehren konnte das Feuer eingedämmt und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000EUR geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Einbruchsdiebstahl in Gemeindezentrum Asbach

Am Morgen des 26.04.2020 meldete ein aufmerksamer Bürger einen aktuellen Einbruch in das Evangelische Gemeindezentrum in der Hauptstraße in Asbach. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Objekt durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür. Nach Betreten wurden die Büroräume deliktstypisch durchsucht. Ein Tresor wurde entwendet. Die Täter flüchteten mit einem silbernen PKW Kombi, neueres Modell. Es entstand ein Schaden von ca. 5000Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

In der Nacht vom 25.04.2020 auf 26.04.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in eine Gaststätte in der Mehrbachstraße in Asbach einzubrechen. Durch den Eigentümer konnten mehrere Beschädigungen an einem Fenster festgestellt werden. Zu einem Eindringen kam es nicht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Diebstahl von E-Bikes aus Keller

In der Zeit vom 24.04.2020 10:00Uhr bis zum 26.04.2020 08:30Uhr wurde aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hachenburger Straße in Dierdorf durch bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes der Marken Haibike (silber) und Cube (schwarz) entwendet. Die E-Bikes haben einen Wert von ca.3600EUR bzw. 2000EUR. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am 25.04.2020 gegen 20:08Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein vorausfahrenden PKW in unsicherer Fahrweise auf der Landesstraße 264 zwischen Puderbach und Urbach. Das Fahrzeug konnte durch die Polizeibeamten in der Ortschaft Harschbach festgestellt werden. Bei dem 38-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Puderbach ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,00 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiinspektion durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Nach einem Zeugenhinweis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt kontrollierten die Polizeibeamten am Sonntagabend in der Westerwaldstraße in Rengsdorf einen 61-jähringen Fahrzeugführer eines PKW. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiinspektion durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

