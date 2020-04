Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Kraftrades

Buchholz (WW) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr in Buchholz (WW) zum Diebstahl eines Kraftrads. Bei dem Kraftrad handelt es sich um eine blaue Yamaha, welche vor dem Wohnhaus des Geschädigten geparkt war. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

