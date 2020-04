Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Linz am Rhein (ots)

Nach Streitigkeiten mit seiner Freundin soll ein 37-jähriger betrunken mit seinem PKW von Königswinter nach Hause nach Linz am Rhein gefahren sein. Die Freundin hatte nach dem Streit bei der Polizei angerufen und dies aus Sorge gemeldet, da der Fahrzeugführer auch seinen 12-jährigen Sohn mit an Bord hatte. Als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz vor der Wohnanschrift den PKW des Fahrzeugführers feststellen, betreten sie darauf die Wohnung und können den betrunkenen Verkehrsteilnehmer schlafend im Bett antreffen. Der sichtlich angetrunkene Mann wurde sodann zur Dienststelle verbracht wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Hierbei beleidigte er zusätzlich die eingesetzten Beamten. Er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

