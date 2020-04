Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erpel - Fahrt unter Drogeneinfluss

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagabend wurde in Erpel der Fahrzeugführer eines PKW einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogen-Vortest bestätigte den Konsum von Amfetaminen und Cannabis. Zudem verfügte der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Herr über keine gültige Fahrerlaubnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache in Linz. Der Mann aus NRW muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

