Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Oberhonnefeld (ots)

Am 25.04.2020 gegen 00:30 Uhr wollten Beamte der Polizei Straßenhaus in der Ortslage in Oberhonnefeld einen Pkw kontrollieren.

Um sich der Kontrolle zu entziehen flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw über einen Feldweg. Im Rahmen der weiteren Verfolgung und Ermittlungen konnte der Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 27-jährigen Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

