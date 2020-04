Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Motorradfahrer

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 h wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer gemeldet. Ein 28-jähiger Motorradfahrer befuhr die B42 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe der Ortslage Linz kollidierte der Zweiradfahrer aus NRW mit einem vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden PKW. Der Unfallverursacher wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der B42 war während der Unfallaufnahme nur geringfügig beeinträchtigt.

