Polizei Essen

POL-E: Essen: 25-Jähriger bei Fahrraddiebstahl erwischt - Festnahme

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. August gegen 2 Uhr, hat die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen.

Ein Zeuge beobachtete den 25-Jährigen, wie er mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss bearbeitete. Zusammen mit zwei Komplizen hatte er sich ein Trekkingrad ausgesucht, das an einem Fahrradständer in der Heinickestraße angekettet war. Offenbar standen die zwei bislang unbekannten Männer "Schmiere". Einer der beiden schob das erfolgreich gelöste Fahrrad, als das Trio in Richtung Steinplatz ging.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die drei Männer. Den 25-Jährigen konnten die Beamten stellen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann noch am Samstag entlassen. Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

