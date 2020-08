Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Fahrzeug beschädigt - Hinweise auf Rollstuhlfahrer erbeten.

Lippe (ots)

Bereits am 13. August 2020 (Donnerstag) parkte eine 73-jährige Frau ihren Mercedes auf dem Seitenstreifen der Bahnhofstraße auf Höhe der dortigen Apotheke. Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr fuhr ein Rollstuhlfahrer auf dem angrenzenden Fußweg, der parallel zum Parkstreifen verläuft, an dem Mercedes vorbei. Dabei könnte dieser das Fahrzeug beschädigt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bei dem Rollstuhlfahrer soll es sich um eine ältere männliche Person mit längeren grau-braunen Haaren handeln. Zur Unfallzeit hatte der Unbekannte eine Tasche auf seinen Beinen liegen, aus der sperrige Gegenstände seitlich herausragten. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell