Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Parfümerie.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchten vier bislang unbekannte Personen in eine Parfümerie in der Mittelstraße einzubrechen. Drei Männer und eine Frau wollten gegen Mitternacht mit einem Gullideckel das großflächige Glas der Schaufensterscheibe einschlagen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, sie hielt jedoch. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Durch Geräusche aufmerksam gewordene Anwohner riefen die Polizei und sahen die Täter noch in Richtung der Haferstraße fliehen. Die Täter hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren schwarz gekleidet. Einer trug eine graue Jogginghose. Möglicherweise sind die Täter in der Haferstraße in ein Auto gestiegen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

