Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht auf Parkplatz/Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Freitag (13.03.2020) zwischen 14:45 Uhr und 15:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Real-Marktes am Grüttweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 44-Jährige Reeserin hatte ihren VW Golf unbeschädigt in einer Parkbucht abgestellt und sich dann in den Markt begeben. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Lackschaden auf der hinteren linken Tür und dem Radkasten ihres Fahrzeuges fest. Vom Verursacher des Schadens fehlte jede Spur.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cp)

