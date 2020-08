Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Die Tür hält.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend versuchten unbekannte Einbrecher in ein Haus im Niedernfeldweg einzudringen. Die Holztür hielt jedoch, so dass sie nicht in das Einfamilienhaus gelangten. Der Sachschaden blieb gering. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell