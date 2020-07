Polizei Aachen

POL-AC: Zeugin gesucht - Exhibitionist zeigt sich am Bädersteig - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Aachen (ots)

Am Dienstag, den 02.07.2020, gegen 08.30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass sich am "Bädersteig" ein junger Mann vor zwei Passantinnen in unsittlicher Art und Weise entblößte. Eine Geschädigte informierte daraufhin direkt die Polizei.

An der Örtlichkeit konnten die Beamten einen jungen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutrifft, feststellen. Hierbei handelt es sich um einen 18- jährigen Aachener. Zur Tatzeit trug er eine weiße Kappe und eine schwarze Jogginghose mit drei markentypischen weißen, seitlich angebrachten Streifen. Nach Entnahme einer Blutprobe, der Feststellung seiner Identität sowie einer ausführlichen Gefährderansprache wurde er wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 18- Jährigen aufgenommen und bittet nun in diesem Zusammenhang, die noch unbekannte Zeugin des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577- 31501 zu melden. (pw)

