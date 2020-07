Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht - versuchter Raub auf Kiosk - Täter flüchtet ohne Beute

Alsdorf (ots)

Gestern Nachmittag (14.07.2020) gegen 16.45 Uhr betrat ein unbekannter Täter einen Kiosk auf der Broicher Straße und verlangte von der Kassiererin die Herausgabe des Bargeldes. Er verbarg hierbei eine Hand in der Tasche seines Sweatshirts und hielt diese drohend, wie mit einer Waffe, in Richtung der Geschädigten. Als diese nicht auf seine Forderung einging und ihm stattdessen sagte, dass sie soeben die Polizei verständigt habe, floh er ohne Beute zu Fuß in Richtung Kellersberg. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,85 - 1,90 m groß, um die 16 - 20 Jahre alt, hat helle Augen und sprach Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er einen Mundschutz und war komplett dunkel gekleidet, mit langer Hose und einem Sweatshirt. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577- 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577- 34210 zu melden. (pw)

