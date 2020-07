Polizei Aachen

POL-AC: Nach Bedrohungen und versuchtem Raub: Polizei sucht die Geschädigten

Aachen (ots)

Am 10.07.2020 kam es um kurz nach 12.00 Uhr zu mehreren Bedrohungen zum Nachteil von Kunden eines Supermarktes am Karlsgraben. Zeugen hatten ausgesagt, dass mehrere Personen beim Verlassen des Geschäftes von einem vor dem Eingang sitzenden Mann mit den Worten "Geld her, sonst steche ich Dich ab!" bedroht wurden. Beim Eintreffen der Polizei, hatten die Geschädigten die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen und standen nicht mehr als Zeugen zur Verfügung. Ein Tatverdächtiger konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Wir bitten die Geschädigten, sich bei der Aachener Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell