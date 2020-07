Polizei Aachen

POL-AC: 34-Jähriger nach Drogenbesitz festgenommen

Aachen (ots)

Nachdem es vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung zu Drogendelikten auf einem Spielplatz in der Oberstraße gegeben hatte, konnte gestern ein 34-jähriger Mann festgenommen werden. Er hatte zunächst versucht, sich der Polizeikontrolle zu entziehen, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung in der Ottostraße gestellt und überwältigt werden. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. In der Bauchtasche des Mannes fanden die Beamten knapp 20 Gramm Marihuana und zwei Ampullen mit Kokain. Auch ein Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen früherer Drogendelikte vorliegt. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell