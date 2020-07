Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Diebstahl auf Firmengelände

Simmerath (ots)

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger hat in der vergangenen Nacht versucht, mehrere Gerüstelemente von einem Firmengelände in der Straße In den Bremen zu klauen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Mann von seinem Balkon aus dabei beobachten, wie dieser mehrere Teile aus einer Halle hinaustrug und in einem Lieferwagen verstaute. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, gelang es ihm, den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Transporter wurde sichergestellt. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell