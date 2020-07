Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Scheiben eingeschlagen

Aachen (ots)

Ein psychisch erkrankter Mann hat am frühen Dienstagmorgen mehrere Scheiben einer Bushaltestelle und einer Telefonzelle am Kaiserplatz zerschlagen. Beamte hatten dem Mann zunächst einen Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen machten kurze Zeit später jedoch erneut auf den 23-Jährigen aufmerksam. Sie hatten ihn an der Josefskirche beobachet, als er sich gerade selbst Verletzungen zufügte. Der Mann musste mit Zwang überwältigt werden. Eine Beamtin wurde dabei leicht verletzt. Ein Notarzt veranlasste die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. (am)

