POL-OG: Kuppenheim - Spur der Zerstörung nach Unfall

Kuppenheim (ots)

Ein 200 Meter langes Trümmerfeld und einen Schaden von mindestens 12.000 Euro hinterließ ein alkoholisierter Autofahrer am späten Dienstagabend in Kuppenheim. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau ergaben, soll der Fahrer eines Mazda kurz nach 23 Uhr von der Waldgrenze Kuppenheim, beziehungsweise vom Stadtwalder Tor, über die Stadtwaldstraße und Siegenweg, bis zur Murgtalstraße gefahren sein. In dieser kollidierte er mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden VW Polo, der nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war. Anschließend kollidierte der Mazda-Lenker mit einem weiteren parkenden Polo auf der anderen Straßenseite, der dann ebenfalls nicht mehr fahrbereit war. Zwei Mülltonnen, die auf beiden Straßenseiten auf den Gehwegen standen, wurden ebenfalls durch den Mazda beschädigt. Nachdem auf einer Länge von etwa acht Metern einen Metallzaun und ein Grundstückstor beschädigt wurden, endete die Unfallfahrt. Der leichtverletzte Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort wurde im Beisein der Polizei eine Blutprobe erhoben: ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

