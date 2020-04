Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gemeinsamer Ausflug

Baden-Baden (ots)

Der gemeinsame `Ausflug` zweier Damen rief am Mittwochnachmittag schlussendlich Beamte des Polizeireviers Baden-Baden auf den Plan. Ein hilfesuchender Busfahrer wandte sich an die Ordnungshüter und berichtete von zwei weiblichen Fahrgästen, welche die Mitfahrgelegenheit seit geraumer Zeit nutzten aber weder aussteigen wollten noch einen Kommentar zu ihrem Ziel abgeben wollten. Auch die hinzugerufenen Beamten erhielten wenig Auskunft über das vorhaben der betagten Damen. Nach einer kurzen Recherche konnte der eigentliche Wohnort des Duos ausfindig gemacht werden. Eine Familienangehörige brachte die `Reisenden` zurück in das Pflegeheim, wo sie bereits vermisst wurden. /ma

