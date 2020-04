Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vor Polizei geflüchtet, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Beamte des Polizeireviers Gaggenau sind nach einem Vorfall am Mittwochabend auf der Suche nach Zeugen. Der den Beamten bekannte Lenker eines Mercedes war gegen 20:30 Uhr in der Weinnauer Straße unterwegs, als die Polizisten dem Wagen entgegenkamen. Um den Fahrer des Wagens, welcher aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zu kontrollieren, wendeten die Beamten. An der Kreuzung Weinbergstraße / Bleichstraße entdeckte der Benz-Fahrer den Streifenwagen und fuhr an der Ampel über `Rot` nach rechts in die Bleichstraße. Nachdem der Autofahrer nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte, setzte er seine beschleunigte Fahrt über die Igelbachstraße, Salmengasse und die Hauptstraße fort. Nun sind die ermittelnden Beamten auf der Suche nach Zeugen. Wer konnte diesen Vorfall beobachten oder wurde gefährdet? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 98870 bei der Polizei. /ma

