Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Dank couragiertem Zeugen - Polizei nimmt zwei Diebe fest

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (14. Januar 2020) hat die Polizei zwei Diebe festgenommen, die zuvor mehrere Gartenstühle von einem Grundstück an der Duisburger Straße entwendet haben.

Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein 53-jähriger Zeuge aus seinem Lkw heraus zwei Männer, die gerade um die 14 Gartenstühle von einem Grundstück entwendeten, um sie in einen weißen Sprinter zu verladen. Als die Männer mit dem Wagen in Richtung Duisburg flüchteten, befanden sie sich direkt hinter dem Lkw des Zeugen. Der Krefelder verständigte die Polizei und gab den Beamten den genauen Standort durch. Polizeibeamte stoppten den Sprinter in Duisburg an der Ecke Erlenweg und Beguinenstraße und nahmen die beiden Diebe vorläufig fest.

Die Männer (39 und 29 Jahre) stammen aus Rumänien und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden mittlerweile wieder entlassen, nachdem sie eine Sicherheitsleistung entrichtet hatten.

Beide erwartet nun ein Strafverfahren. (31)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell