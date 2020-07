Polizei Aachen

POL-AC: Personen- und Fahrzeugkontrollen - Eine Festnahme und mehrere Strafverfahren

Eschweiler/Stolberg (ots)

Gestern Nachmittag (07.07.2020) zeigten Polizisten der Aachener Hundertschaft starke Präsenz in den Außenbezirken. Bei Fahrzeugkontrollen in Dürwiss und Röhe fielen drei Fahrzeugführer auf, die keine gültige Fahrerlaubnis hatten. Ein 25-jähriger Mann hatte darüber hinaus Drogen genommen. Ein Arzt entnahm bei ihm eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. In Stolberg auf der Salmstraße nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr, der offensichtlich aus Richtung einer siebenköpfigen Personengruppe kam. Die Überprüfung ergab, dass ein 25-jähriger Mann aus dieser Gruppe per Haftbefehl gesucht und sofort festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung der Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren stellten die Polizisten Drogen und Bargeld sicher. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsrichter erfolgte bei einem Tatverdächtigen die Wohnungsdurchsuchung, die allerdings ergebnislos blieb. Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ein. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wird die Polizei in unregelmäßigen Abständen intensive Kontrollen dieser Art in Eschweiler und Stolberg fortsetzten. (fp)

