Polizei Aachen

POL-AC: Nach Raub auf Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

Mehrere unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag (10.07.2020) einen Supermarkt in der Duffenterstraße überfallen. Kurz vor Ladenschluss, gegen 19.55 Uhr, betraten sie gemeinsam die Geschäftsräume und bedrohten dort eine Angestellte. Nachdem sie das Bargeld aus der Kasse entnommen hatten, flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Saarstraße und Vogelsangstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Flucht der Täter auch durch den Altstadt Park "Gehlens Kull" führte. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen hatten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

