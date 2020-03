Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht; Gärtringen-Rohrau: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Unfallflucht

Im Verlauf des Montagvormittags stellte eine 35-Jährige ihren VW in Holzgerlingen in der Römerstraße am Fahrbahnrand ab, um dann gegen 11:30 Uhr festzustellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug einen Schaden verursacht hatte. Der VW der Frau wurde auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Gärtringen-Rohrau: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 5:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Geschäft in Gärtringen-Rohrau in der Gärtringer Straße und durchsuchte die Räume. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

