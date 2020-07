Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tödlicher Unfall

57234 Wilnsdorf-Wilgersdorf (ots)

Am Montagabend (06.07.2020) um 19:00 Uhr kam es auf dem Nerrweg zu einem tragischen Unfall. Ein 12-jähriger Junge war dort mit einem Aufsitzmäher mit Anhänger in Richtung Weißbachstraße unterwegs. Auf der abschüssigen Straße kam das Gespann nach links von der Straße ab und stürzte nach dem Durchqueren einer Hecke eine Mauer hinab. Der 12-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Abend im Krankenhaus. Zwei gleichaltrige Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Anhänger des Rasentraktors befanden, zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle



Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell