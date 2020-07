Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei nahm Randalierer in Gewahrsam: Fensterscheibe und Autos beschädigt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Zwei Randalierer haben am frühen Sonntagmorgen (05.07.2020) zwei Autos und eine Schaufensterscheibe beschädigt. Die Polizei nahm die Männer im Alter von 21 und 23 Jahren in Gewahrsam. Gegen 05:30 Uhr wurden die Polizisten von einem aufmerksamen Zeugen in die Graf-Casimir-Straße gerufen, wo die Ordnungshüter die beiden alkoholisierten Männer stellten. Bei der dann erfolgten Kontrolle, verhielt sich das Duo immer aggressiver und beleidigte die Beamten. Letztlich brachten sie die Randalierer in Ausnüchterungszellen und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ein.

