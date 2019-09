Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brandstiftung in Schrebergärten - Polizei sucht Zeugen

Kindsbach (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag war ein Feuerteufel in einer Kindsbacher Schrebergartenanlage unterwegs. Gegen Mitternacht musste die Feuerwehr ausrücken um einen Wohnanhänger und ein Gartenhäuschen zu löschen. Im Bereich des Mühlweges, nördlich der Bahntrasse, hatte ein bislang unbekannter Täter in zwei verschiedenen Parzellen, die als Gartenhaus genutzten, Objekte aufgebrochen und Feuer gelegt. Es entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen geben können. Hinweise an: 06371 / 9229-0

