Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 70. Nordpfälzer Herbstfest - Polizei zieht positive Bilanz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Nach dem 70. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen zieht die Polizei eine positive Bilanz: Trotz des teilweise regnerischen Wetters, waren die verschiedenen Veranstaltungen überwiegend gut bis sehr gut besucht. Die Einsatzkräfte mussten kaum eingreifen und auch nur verhältnismäßig wenig Strafanzeigen aufnehmen.

Am Samstag kam es in den Abendstunden zu zwei alkoholbedingten Körperverletzungsdelikten im Festzelt sowie am Sonntagmorgen zu einem Handydiebstahl am Bahnhof. Die 25-jährige Geschädigte setzte sich auf eine Bank, um auf ein Taxi zu warten und legte ihr Smartphone direkt neben sich. Kurz darauf kam ein Mann und setzte sich neben sie. Plötzlich schnappte er sich das Handy und verschwand in unbekannte Richtung. Als weitere Beschreibung ist nur bekannt, dass der Täter eher klein und dunkelhäutig gewesen sein soll. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde zudem ein Haftbefehl gegen einen 27-jährigen aus dem Donnersbergkreis vollstreckt.

Schwerpunkte der polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren die beiden Musikveranstaltungen im Festzelt am Samstag- und Montagabend, mit teilweise über 1.100 Besuchern, und die Verkehrsmaßnahmen anlässlich des 8. Rockie-Man Triathlon am Samstagmittag sowie des großen Festumzuges am Sonntagnachmittag.

Außer den genannten Strafanzeigen war ein polizeiliches Einschreiten lediglich zur Schlichtung einiger verbaler Streitigkeiten notwendig. In wenigen Fällen mussten Platzverweise ausgesprochen und auf das von der Verbandsgemeinde Rockenhausen erlassene Alkohol- und Glasverbot hingewiesen werden.

Wesentliche Erfolgsfaktoren waren aus polizeilicher Sicht eine deutlich sichtbare Präsenz sowie die erneut sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem beauftragten Sicherheitsdienst.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich bei allen friedlich feiernden Festbesuchern.

