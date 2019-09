Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 17-jährige Quad-Fahrerin leicht verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagvormittag wurde eine 17-jährige Quad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 29-jährige Fahrerin eines VW Caddy fuhr im Kreuzungsbereich der Kreuznacher Straße und der Landesstraße 386 auf das vorausfahrende Quad auf, dessen Fahrerin nach rechts in Richtung Marienthal abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Die Quad-Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhausen gebracht.

