POL-SI: Sprengstofffund auf Hausgrundstück - #polsiwi

Netphen-Unglinghausen (ots)

Ein eher ungewöhnliches Ereignis hat am Samstag (04.07.2020) die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr nach Unglinghausen gerufen. Bei Erdarbeiten auf seinem Privatgrundstück fand ein Hauseigentümer einen Eimer, der augenscheinlich Sprengstoff enthielt. Die Feuerwehr sicherte den Eimer in einem Erdloch, um die Folgen einer möglichen Umsetzung des Inhalts abzumildern. Experten des LKA NRW sicherten die Substanzen und stellten nach einer ersten Sichtung tatsächlich Sprengstoffe fest. Um welche Art von Sprengmitteln es sich genau handelt, müssen weitere Untersuchungen ergeben. Wenngleich vorsichtshalber der Fundort abgesperrt und die Bewohner von sieben Häusern ihre Domizile verlassen mussten, stellten die Fachleute des LKA fest, dass zu keiner Zeit eine Explosionsgefahr bestand. Die Frage wer das explosive Gut in der Erde vergrub, ist den Ermittlern derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

