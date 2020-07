Polizei Aachen

POL-AC: Grenzüberschreitende Verfolgung endet Aachen-Walheim

Aachen (ots)

Durch niederländische Polizeibeamte wurde den Aachener Kollegen eine Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen hatte sich in den Niederlanden einer Polizeikontrolle entzogen und Gas gegeben. An der Anschlussstelle Eschweiler verließ der Wagen die Autobahn und wurde nunmehr auch von deutschen Streifenwagen verfolgt. Über Eschweiler ging es nach Stolberg und durch die Ortslagen Vicht und Breinig nach Walheim. Im Bereich des dortigen Freizeitgeländes fuhr der Wagen sich letztlich fest. Die beiden Insassen versuchten noch fußläufig zu flüchten, konnten jedoch nach wenigen Metern gestellt und festgenommen werden. Hierbei gab ein niederländischer Polizist einen Warnschuss in die Luft ab. Verletzt wurde niemand. Auch während der Flucht durch das Aachener Umland entstanden keine Gefährdungen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Den Grund für die Flucht vermutet die Polizei im Bereich der Drogenkriminalität. Während der Flucht schmissen die beiden Männer Gegenstände aus dem Fahrzeug. Die Ermittlungen hat die Aachener Kriminalpolizei übernommen. And.

