Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte richteten am Langenbrücker Tor mit Farbschmierereien einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Der oder die Täter beschmierten eine Fassade an der Breiten Straße, einen Stromverteilerkasten, eine Infotafel sowie Spielgeräte auf dem dortigen Spielplatz. Zeugen meldeten die roten Graffitis am Samstagmorgen. Hinweise dazu nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

