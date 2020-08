Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hochspeyer (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Vormittag auf der Bundesstraße 48, zwischen Hochspeyer und Frankenstein ereignete. Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße aus Frankenstein kommend in Richtung Hochspeyer. Im Verlauf einer Kurve fuhr sie zu weit nach links und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Deren Fahrzeug geriet ins Schleudern, drehte sich, touchierte anschließend die Seitenleitplanke und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Personen wurden leicht verletzt. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |pvd

