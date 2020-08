FW-WRN: F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Freiwillige Feuerwehr Werne

Der Löschzug 1 Stadtmitte wurde am Mittwochmorgen erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Diesmal war die Alarmierungszeit jedoch um 07:51 Uhr etwas arbeitnehmerfreundlicher. Das Einsatzstichwort auf den digitalen Meldeempfängern lautete "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" in der Straße Am Bahnhof. Die Erkundung ergab das bei Abflämmarbeiten von Unkraut mit einem sog. Dachdeckerbrenner vermutlich Rauch von außen ins Gebäude eines Pharmaunternehmens gezogen ist. Dieser Rauch hat anscheinend die sensiblen Rauchmelder der Brandmeldeanlage ausgelöst und damit die Feuerwehr alarmiert. Der Auslösebereich wurde von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz begangen und kontrolliert. Es konnte kein Feuer oder Rauch im Gebäude festgestellt werden. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge mit 13 Einsatzkräften [1-HLF20-1,1-DLK23-1,1-TLF3000-1]. Gegen 08:35 Uhr wurde die Einsatzstelle an den Verantwortlichen des Gebäudes übergeben und der Leitstelle in Unna konnte Einsatzende gemeldet werden. Desweiterem am Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne. Die Feuerwehr weist erneut darauf hin, dass Feuer durch unsachgemäße Unkrautbeseitigung mit Hilfe von Brennern ein erhöhtes Brandrisiko birgt und es so sehr oft zu hohen Schäden führt.

Jedes Jahr fallen durch diese Art der vermeintlich einfachen Beseitigung von Unkraut, so Hecken, Carports und Gartenhütten etc. zum Opfer. Auch das Überschlagen von Flammen in Wohn- und Arbeitsbereiche ist möglich kann durch die Feuerwehr oft nur mit Mühe verhindert werden.

Daher empfiehlt die Feuerwehr eindringlich, vom Einsatz solcher Brenner grundsätzlich abzusehen und auf konventionelle Arten das Unkraut zu beseitigen.

