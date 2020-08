Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_BMA - LZ1 - LG4 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Einen frühen Start in den Tag hatten heute morgen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Werne-Holthausen wurden am Dienstagmorgen um 04:55 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Logistikzentrum an der Straße Eichenbusch im Werner Norden alarmiert. Der Auslösebereich wurde von einem Trupp unter atemluftunabhängigem Atemschutz begangen und kontrolliert. Es konnte kein Feuer oder Rauch festgestellt werden. Im Einsatz waren 4 Fahrzeuge mit 16 Einsatzkräften [1-HLF20-1,1-DLK23-1,1-TLF3000-1,4-LF10-1]. Gegen 05:35 Uhr konnte der Leitstelle in Unna Einsatzende gemeldet werden. Desweiterem am Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne.

