Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruchsversuch in Pfarrhaus

Ahaus (ots)

In das Pfarramt in Ahaus versuchten Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 19.45 Uhr, bis Dienstag, 08.30 Uhr, gewaltsam einzudringen. Die Täter beschädigten die Haupteingangstür des Gebäudes an der Marienstraße - die Tür hielt jedoch Stand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

