Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 2 x Verkehrsunfall mit jeweils verletzten Fahrern

Schönenberg-Kübelberg / L352 Rtg. Wahnwegen (ots)

Am Samstag, 18./19. Januar 2020 kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit jeweils leicht verletzten Fahrzeugführern. In Schönenberg-Kübelberg kam ein 74jähriger Mofa Fahrer in der Spitzwegstraße zu Fall und verletzte sich leicht. An seinem Mofa entstand Sachschaden. Der Unfallfahrer wurde vorsorglich vom verständigten Rettungsdienst zur Uniklinik Homburg gebracht.

Auf der L352 von Herschweiler-Pettersheim kommend in Richtung Wahnwegen war gegen 00:55 Uhr ein 20jähriger PKW Fahrer unterwegs. Nach ersten Ermittlungen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer hatte "Glück im Unglück" und verletzte sich hierbei nur leicht. Am Auto des Unfallfahrers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Verletzten vorsorglich ins Klinikum nach Homburg, welches dieser nach ärztlicher Untersuchung im Anschluss gleich wieder verlassen konnte. Im Einsatz neben dem Rettungsdienst, der Polizei, einem Abschlepper war die Freiwillige Feuerwehr aus Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim und Hüffler (Bild anbei).

