Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: LKW-Kontrolle im Ortsteil Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am 15.03.2019 kontrollierten die Beamten der Gelsenkirchener Polizei einen LKW auf der Üchtingstraße. Dabei stellten sie fest, dass der 45-jährige Hertener seit September 2018 ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Diese wegen im wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Drogen entzogen worden. Durch das Auslesen seiner Fahrerkarte konnten ihm insgesamt 109 Fahrten ohne Fahrerlaubnis nachgewiesen werden. Darüber hinaus hatte er noch 49 Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung und vier Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen. Die Beamten stellten die Fahrerkarte sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um zu prüfen, ob der Fahrzeugführer erneut unter Drogeneinfluss sein Kraftfahrzeug führte. Gegen den Fahrzeughalter wurden gesondert Anzeigen in 109 Fällen wegen Zulassens/Anordnen zum Führen eines LKW (7,49t) ohne Fahrerlaubnis sowie 49 Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz (FpersG) gefertigt. Auch der Beifahrer durfte trotz gültigen Führerscheins die Weiterfahrt nicht fortsetzen, da dieser die notwendige Berufskraftfahrerqualifikation nicht vorweisen konnte. Auch seine Fahrerkarte wurde ausgelesen. Ihm konnten 220 Verstöße nachgewiesen werden und 55 schwerwiegende Verstöße durch Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten. Dem Hattinger Halter drohen diesbezüglich zusätzlich 275 Anzeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2010

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell